Con satírico mensaje, Ibai se compadece de Harold Rivera tras derrota de Santa Fe

Independiente Santa Fe sufrió este miércoles una de las derrotas internacionales más difíciles que ha vivido en toda su historia: fue vencido por un River Plate que jugó con Enzo Pérez (mediocampista) como arquero, sin cambios y con pocos titulares.

Antes del partido, la prensa argentina había mencionado que era una vergüenza que la Conmebol hiciera jugar al equipo de la banda cruzada teniendo tantas bajas por COVID-19, incluso se esperaban una goleada que pudiera perjudicar su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores.

No obstante, lo que no se esperaban desde Argentina es que a los 6 minutos iniciales el equipo de Marcelo Gallardo ganara 2-0.

De inmediato, las redes sociales estallaron en contra de los jugadores de Santa Fe y del entrenador Harold Rivera. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del youtuber español Ibai Llanos, quien con ironía se burló de la actuación del equipo colombiano en el primer tiempo.

Soy el técnico de Santa Fe y llego al descanso perdiendo 2-0 contra un equipo con 62 bajas por COVID, un centrocampista de portero y dos debutantes de 12 años, y creo que me pongo a llorar en el vestuario con una botella de vodka

La publicación del joven español generó cientos de opiniones divididas porque muchos apoyaban su postura, mientras que otros criticaban la actitud de los jugadores del cuadro bogotano.

A ver yo soy de Santa Fe, Santa Fe sin duda tienen buenos jugadores no de una talla muy buena que digamos pero con capacidades, que no suden la camiseta como otros que si han pasado por este club y lo aman es diferente, y el DT tiene buen modo de juego pero no lo entendieron...