Con tierna fotografía Valerie Domínguez anunció la llegada de su bebé

Luego de más de 32 horas esperando que el pequeño llegara al mundo, la pareja conformada por Valerie Domínguez y Juan David "El pollo" Echeverri ya tienen en sus brazos a su esperado bebé Thiago, que nació en una clínica de Miami.

Como lo habían prometido, los esposos compartieron con sus seguidores las primeras fotografías de su primogénito.

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación mas placentera que he tenido en la vida. Qué loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Bienvenido al mundo”, expresó sobre este esperado momento la exseñorita Colombia en Instagram.

La maratónica jornada fue publicada por la pareja, que desde las primeras horas del martes 18 de mayo, difundieron videos y fotografías del extenso trabajo de parto de la modelo de 40 años.

"Gracias a todos por sus buenos deseos y toda esa bonita energía que me enviaron constantemente. Queríamos compartir con ustedes algunos momentos con todo el amor, ustedes que han sido testigos de la magia desde el día 1", escribió Domínguez.