Conmoción Interior: Esperanza Gómez preocupada por "peligrosa propuesta del CD"

En medio de la oleada de violencia, la crisis social y el paro nacional indefinido que se ha desarrollado desde el 28 dr abril, en varios sectores políticos, específicamente desde el partido de Gobierno, el Centro Democrático, ha sonado con insistencia decretar el Estado de Conmoción Interior. Esta figura está contemplada en la Constitución Política y puede ser declarada por el presidente Iván Duque, junto a todo su gabinete ministerial.

Varios miembros de la política, la cultura, la economía y organizaciones sociales han comunicado su rechazo a que esta posibilidad sea contemplada por el mandatario, pese a que la propuesta seguiría sobre la mesa, según lo afirmó el mismo Duque.

Este escenario motivo a la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez, ha manifestar su preocupación porque el presidente declare este estado excepcional, que explican busca superar la crisis social que se vive en Colombia.

Gómez, en su cuenta de Twitter, compartió la información que había obtenido sobre el Estado de Conmación Interior entregada por una persona experta en el tema y luego de una breve explicación, aseguró que “estamos luchando por una democracia justa, porque no se abuse más del pueblo, nosotros pagamos impuestos y no es nuestra culpa que el Gobierno se la robe y no haya para pagar a lo que realmente están destinados nuestros impuestos”.

También, señaló que el gobierno estaría infiltrando las marchas para poder declarar la Conmoción Interior, asegurando que “básicamente este es el último recurso que tiene el gobierno actual y las personas que están detrás de el presidente".

Por brindar este espacio en sus plataformas digitales, la caldense se convirtió en tendencia nacional, ya que varios cibernautas agradecieron su apoyo por compartir contenido relevante en medio de la crisis actual que se vive en Colombia.