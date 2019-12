Conozca a Nicola Griffin, la mujer que decidió ser modelo después de sus 50 años

La modelo británica Nicola Griffin habló durante la entrevista sobre su decisión de ser modelo luego de cumplir 50 años: “Inicié a los 53 años, yo nunca lo pensé, estaba pasando por un momento malo porque todo el cabello se me estaba poniendo gris, pero un día en un banco, una persona se me acercó y me dijo que quería que fuera modelo para su marca de shampoo, así empecé”.

Sobre cómo llegó la propuesta, Nicola dijo que: “Todo fue gracias a que dejé de pintarme el cabello y lo dejé con canas, así llevo 5 años siendo modelo y hace poco cumplí 60 años y estoy muy contenta con lo que hago”.

En cuanto a su alimentación, la modelo expresó que: “Me gusta comer bien, nunca he seguido una dieta, pero luego de empezar mi carrera de modelaje, empecé a preocuparme por mi misma cuando cumplí mis 57 años, ahí fui al gimnasio”.

Para finalizar, la británica se refirió a las mujeres que se sientes inconformes con su cuerpo: “A la edad de los 50 las mujeres empiezan a sentirse inútiles, pero el secreto está en la mente, si usted cambia ese chip las cosas empiezan a cambiar”.

