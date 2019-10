Conozca de qué se trata Niksen, el arte de no hacer nada

Olga Mecking, periodista del New York Times, experta en Niksen, “el arte de no hacer nada” compartió durante la entrevista lo que significa este concepto: “hay 3 razones que definen lo que significa hacer nada. Lo primero es que uno se vuelve más productivo cuando no hace nada, la relajación ayuda; además uno es más creativo porque cuando tiene problemas no es capaz de solucionar problemas. Por último, por la salud mental, ya que cuando se están muy estresado no rinde ni el tiempo”.

Sobre si este arte que muchos consideran que es para personas perezosas, Olga Mecking expresó que: “realmente es muy diferente porque cuando uno tiene pereza saber que tiene que hacer algo y no lo hace por pereza, en cambio este arte significa que se hace algo productivo y se saca tiempo para uno mismo y no se está postrado en la cama sin hacer nada”.

En cuanto a los descansos que se tienen que hacer durante el día, dijo que: “depende de la rutina y cultura, pero cuando uno está en en trabajos y empieza a divagar ya es hora de un descanso porque se pierde la concentración”.