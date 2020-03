Consejos para pasar el cumpleaños en cuarentena

Por la emergencia nacional a causa del coronavirus el presidente Iván Duque decretó la cuarentena en todo el país hasta el próximo 13 de abril. Durante esta época muchos colombianos tendrán que pasar su cumpleaños en el confinamiento.

Sin embargo, esta no es razón para que la fecha pase sin ser celebrada. Acá le presentamos cinco alternativas para mostrarle a alguien lo especial que es para usted durante la época de aislamiento.

Desayuno a la cama

Perfecto para empezar el día haciendo sentir especial al cumpleañero. Para este regalo solo es necesario despertarse un poco más temprano de lo normal y preparar el desayuno con los ingredientes que tenga en casa.

Regalo hecho en casa

¡Que el detalle no se le olvide! Desde una carta hasta una manualidad, un regalo hecho en casa para celebrar la vida y agradecerle a esa persona por su compañía.

Preparar una torta

La cuarentena no implica que no se haga celebración, preparar una torta casera es sencillo si tiene horno en su casa. Si no es así, de segunda opción puede hacer un postre frio con ayuda de su nevera.

Decoración con manualidades

Prepare el lugar de la celebración con decoraciones manuales, un letrero que diga ‘Feliz Cumpleaños’ junto con gorros de cumpleaños que se pueden hacer siguiendo tutoriales de YouTube ayudarán a amenizar el evento.

Llamar a familiares y amigos

Gracias a las plataformas digitales se puede estar conectado en simultaneo con todo el mundo. Un cumpleaños es una buena oportunidad para reunir a la familia y amigos por medio de una videollamada. Con esto el cumpleañero se sentirá acompañado y también ayudará a que otras personas hagan algo diferente.

