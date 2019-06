¿Cuánto tarda una botella de plástico en llegar al océano Atlántico?

Alrededor del 70% de plástico que invade los océanos llega a través de ríos, desde poblaciones lejanas al mar, por eso el reconocido periodista colombiano Guillermo Prieto, mejor conocido como “Pirry” decidió hacer un experimento llamado “El viaje de la botella” que tenía como objetivo comprobar hasta dónde puede llegar el plástico que no se recicla.

Dentro de la botella, se insertó un GPS y fue arrojada al río Magdalena para seguir el su recorrido.

De acuerdo con Pirry, uno de los principales hallazgos de este seguimiento fue que “la huella del plástico en el río es más grande de lo que uno se imagina” y además, se descubrió que “hay un problema cultural muy grande en las poblaciones rivereñas donde la gente tiene el río como vertedero de basura. Se debe trabajar en los niveles más básicos de educación”.

También Pirry le contó a La W que este tipo de iniciativas quieren concientizar a la gente desde una manera pedagógica la necesidad de reciclar el plástico. “Todos podemos ser proactivos al respecto, si sabemos que el talego que usamos va a terminar en el océano, eso nos puede ayudar a cambiar hábitos de consumo”.

Esta campaña se realizó entre Corona y Parley For The Oceans con el objetivo de contrinuir al cuidado del medio ambiente. De igual forma, la empresa cervecera lanzó una iniciativa llamada Play With Plastic (paga con plástico) a nivel mundial, que busca motivar a las personas a ser parte de la solución. Lo único que deben hacer es llevar plástico a puntos en Bogotá y la costa y la marca lo cambiará por cerveza.

“Para cuidar más el medio ambiente en Colombia, hace falta concierna individual pero también hace falta de compromiso de la industria y el Gobierno que son los grandes generadores de plásticos” puntualizó Pirry.