Dangond y Yeison Jiménez exportan al mundo la "música regional colombiana"

Silvestre Dangond y Yeison Jiménez se han dado a la tarea de exportar al mundo un género prácticamente desconocido fuera de Colombia: la "música regional colombiana". El primer esfuerzo, según explicaron en una entrevista con Efe, es su nueva canción "Gracias a ti", que salió este viernes.



"Conocí a Silvestre hace varios años y habíamos hablado de la posibilidad de hacer un tema juntos. Este me pareció el ideal y él se entusiasmó con la canción en cuanto la escuchó", indicó Jiménez, quien se ha destacado en su país como uno de los jóvenes exponentes de lo que muchos conocen como "música popular".

"La canción fue hecha con mucho amor y mucho respeto. Yo la trabajé con los productores y cuando la recibió Yeison no le cambió nada", expresó Dangond, quien reconoció que no es lo más común cuando se trata de artistas.



"Gracias a ti" es una canción movida, con una base muy similar a la ranchera, pero con un sabor colombiano cortesía de un alegre acordeón y elementos tropicales, que no están presentes en las canciones mexicanas.



El video, grabado antes de la pandemia, cuenta la historia de dos policías que atrapan a una sexy criminal.

"Lo hicimos con Nuno Gómes y quedó muy divertido. Es más, desde que Nuno está haciendo videos conmigo dejó de hacer videos tristes", señaló Dangond entre risas, en relación a las producciones anteriores del director venezolano, que incluye “Amor de mi vida” de Maluma y “Mi niña bonita” de Chyno y Nacho.



En las imágenes se ven Dangond y Jiménez en una zona desértica de Colombia a punto de comenzar el operativo de captura. Luego se ve a la mujer siendo interrogada. La historia es inesperada y contrasta con la música.