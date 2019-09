Daniela Romo y José Feliciano recuerdan al fallecido José José

Tanto el mundo del entretenimiento como millones de fanáticos alrededor del mundo lamentan este domingo la muerte en Miami del cantautor mexicano José José, luego de padecer cáncer de páncreas durante varios años.

W Fin de Semana tuvo la oportunidad de conversar con los cantautores Daniela Romo y José Feliciano, quienes lamentaron la muerte del artista mexicano pero también recordaron grandes momentos de la vida y obra del Príncipe de la Canción.

La cantante mexicana expresó su tristeza al afirmar que en Ciudad de México amaneció lloviendo, pues “hasta el cielo llora por él”. Además, destacó el gran sentido del humor que caracterizaba al artista, pues “era un hombre extremadamente sensible, sencillo y muy humilde. Siempre sonreía y regalaba sonrisas a todo el mundo, era muy bello compartir con él en cualquier sitio:”.

“Él tomaba el cariño de la gente y lo devolvía con creces (…) en muchos lugares, la gente seguirá cantando sus canciones, disfrutando de su voz y recordando nostalgias de su vida a su lado”, aseguró Romo a este medio.

También recordó la colaboración en la que se le rindió homenaje en el año 2014: “Me sentí muy privilegiada por hacer parte del disco de duetos en que le rendimos homenaje (…) realmente fue una experiencia más que grata, fue mágica. Él hacía de los momentos algo mágico”.

Por su parte, el cantautor puertorriqueño José Feliciano expresó en W Radio: “He perdido a un gran amigo. Él no era solamente un cantante, sino una persona de buen corazón”.

Además, el cantante hizo referencia a la turbulenta vida del intérprete mexicano: “Desgraciadamente él fue víctima de su carrera, muchos artistas son así. Yo gracias a Dios no llegué a ese extremo, pero pasé los mejores momentos de mi carrera con él. Él fue víctima de su generosidad, porque había mucha gente en su familia que no lo jubiló. A él lo explotaron”.

“Lo voy a recordar con mucha alegría, porque si me pongo a pensar en la vida que vivió, me voy a poner muy triste. Siempre pensaré en la alegría que nos dio. Él no se ha ido, lo único que muere es el cuerpo. Siempre estará conmigo”, dijo el artista puertorriqueño.

Finalmente, José Feliciano aseguró que posiblemente estará en Medellín, Bogotá y Cali este año. No obstante, precisó: “no puedo ir a sitios muy altos porque padezco de asma”.