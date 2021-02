Danna Paola reveló que fue drogada por varios hombres en Madrid

Una de las protagonistas de la exitosa serie española Elite, le confesó a Yordo Rosado, un reconocido periodista mexicano de entretenimiento, que durante el periodo de grabación de la mencionada producción ocurrió el hecho.

Según contó Danna, se encontraba en un bar de la capital española cuando uno de los hombres arrojó en su bebida una sustancia alucinógena "no me acuerdo qué pasó en el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital".

Relató que se encontraba pasando una fuerte depresión, cuando llamó a un amigo cercano para pasar un rato agradable, una vez arribaron al sitio entablaron conversación con tres hombres mexicanos. La intérprete aseguró que luego que uno de ellos le cuestionara por su vaso, empezó a sentirse mal y que los hombres se sobrepasaron y trataron de abusar de ella.

"De repente me dice uno de los hombres: '¿este era tu vaso no?', y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos hombres empezaron a quererse sobrepasar de la situación", dijo.

Afortunamente para la artista pudo llegar a su casa a salvo, pero luego tuvo que ser hospitalizada por los efectos de la droga.

"Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: 'no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás", afirmó.

A partir del minuto 30:22 puede escuchar la historia contada por su protagonista: