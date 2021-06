Desgarrador relato de Sara, la mujer que fue atacada por presunto violador

En redes sociales se hizo viral un video en que quedó registrado el momento en el que Sara Quintero fue atacada por un hombre que al parecer tenía la intención de violarla.

En su relato para el diario El Tiempo, Sara, madre de un niño de 7 años, se encontraba realizando un trabajo para la universidad cuando el señalado entró en su vivienda ubicada en un conjunto en Apartadó, Urabá antioqueño.

La joven contó que, además de amenazarla y como se ve en las imágenes, el hombre la arrinconó con el único fin de tocarla y besarla.

“Lo que hizo fue decirme que me agache, que me tire al piso, me estaba tocando e intenta besarme (…). Dije que se llevara las pertenencias, pero él no quería”, mencionó.

Luego de forcejear durante un momento, cuenta Sara que logró salir a la puerta de su casa, en donde los vecinos se percataron de lo sucedido. Sin embargo, el sujeto, al darse cuenta de la situación, se habría escondido en la casa de su hermano.

Según Sara, conoció que el hombre tenía problemas mentales y que fue acusado de hurtar en una tienda del mismo conjunto.

No obstante, la mujer resalta que, a pesar y de ser cierto que tenga un trastorno, su ataque “fue premeditado”, pues para ella el sujeto le hizo seguimiento.

“Sabía que estaba sola en la casa y gracias que el hermano vivía en la unidad”, contó.

Finalmente, aseguró que no ha regresado a su casa porque el miedo la ha mantenido al margen.