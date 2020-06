El conmovedor mensaje de la viuda de Jota Mario a un año de su muerte

Ginneth Fuentes, viuda de Jota Mario, recordó al presentador a un año de su muerte, con un conmovedor mensaje y una foto al lado de él, escribió unas palabras para su amado.

“Un año sin ti... Tú me has enseñado que la presencia del espíritu es tanto o más perceptible que la física... que no sólo las manos pueden acariciar... que no sólo se necesita la boca para besar... que el cariño se traduce no sólo en la mirada o en el gesto... que la pasión no necesita la cercanía de los cuerpos para hacer explosión... Tú me has enseñado que dejar volar la imaginación no es sólo para los niños”, dijo Fuentes.

Además, la viuda escribió fragmentos de la canción ‘Un besito más’ de Jesse y Joy, “sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar. Donde estés un día iré́ a visitarte, sólo guárdame un besito más. Sé que el destino ya lo tiene escrito Dios, que fortuna fue vivirlo entre los dos, amor”.

El presentador falleció el 6 de junio del 2019, luego de sufrir una isquemia cerebral.

Le puede interesar: