El diseñador colombiano que logró llevar Bosa a Nueva York

El hombre que está detrás de “Bosa York dream”, empezó en el mundo de la moda a dar charlas a partir de cómo cambia la vida de una persona, para que la gente se inspire.

El diseñador también ha trabajado con diferentes asociaciones, “para sacar diferentes camisetas, para apoyar causas humanitarias”.

La camiseta que lo hizo llegar a New York nació en una colección que hizo inspirado en la globalización, “yo no tenía los fondos suficientes para viajar a New York a la semana de la moda”.