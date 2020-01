El reggae siempre ha sido la música de la gente: Astro

Hace 40 los integrantes de UB40 estaban desempleados y buscando algo para hacer, fue así como nacieron. Con sus ahorros compraron instrumentos y comenzaron a tocar en diferentes pubs de Londres.

La agrupación lleva el nombre del formato que se debe llenar en Gran Bretaña cuando uno se encuentra sin empleo y necesita un subsidio mientras consigue uno.

"En Inglaterra nunca hubo una radio solo para gente de color, así que no fue problema. Pero para entrar a la radio de EE.UU. fue un problema. La radio negra no nos ponía porque teníamos integrantes blancos, y la radio blanca no nos ponía porque teníamos integrantes negros", afirmó Astro.

Como en Inglaterra no sonaba reggae, empezaron a hacer covers como 'Falling in love with you' para que empezaran a sonar en la radio británica y así darse a conocer.

Aston ve el género muy sano y cree que tiene mucha influencia en la música de ahora, agrega que antes no había bandas de reggae en muchas partes del mundo porque no era bien visto y ahora está llegando a todos los continentes.

Después de tantos años de carrera artística, UB40 vuelve a Colombia el próximo 22 de febrero para disfrutar con los asistentes todos sus hits.

