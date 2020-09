El relato de Marcela Benjumea en “Las 50 sombras del leit”

Con un relato, Marcela Benjumea participó en la sección “Las 50 sombras del leit”

“Han sido tiempos difíciles, no me acostumbro a vivir sin ti, después de nuestro último encuentro quede con ganas de más. Tus besos me vuelven loca y me llevan hasta el paraíso”, así comenzó el relato de la actriz.

“Aquí estoy muriéndome para disfrutar de tus caricias, mi cuerpo se estremece y mi piel se eriza al recordarte”, siguió relatando Marcela.

Si quiere saber cómo termina la historia, escuche el audio completo de “Las 50 sombras del leit”.

