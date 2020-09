En medio de lágrimas, Yina Calderón anunció otra cirugía

En un video publicado en su Instagram, Yina Calderón confirmó que este miércoles a las ocho de la mañana se realizará una intervención quirúrgica para un “recorte y reconstrucción de glúteo”.

Calderón afirmó que está pasando “los momentos más duros de mi vida en las últimas semanas”. En esta cirugía también le retirarán las prótesis: “ni siquiera sé qué apariencia tendrán o dejarán en mi glúteo”.

También envió un mensaje a aquellas personas que siempre la han criticado: “jamás me importó el bullying que ustedes me hicieron por mi cola. Es más, me hice un tatuaje que mañana se va a perder".

A pesar de la tristeza y angustia que evidenció, dejó entrever su optimismo. Dijo que está siendo “muy fuerte”, y agradeció el apoyo a sus seguidores: “les recuerdo que nada es más importante que mi salud. así quedamos, con toda y nos volveremos a ver más adelante".