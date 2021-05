En redes no perdonan a Guardiola tras su nuevo fracaso en Champions League

El Chelsea venció al Manchester City en la final de la Champions League y dejó un año más sin la copa al entrenador Pep Guardiola, quien ha gastado más de 1.000 millones de euros en fichajes para alcanzar el anhelado objetivo internacional.

Un golazo de Kai Havertz en el final del primer tiempo, regateando al arquero, sentenció el marcador que el City no pudo remontar.

Y es que han pasado más de 10 años desde que Guardiola dejó el Barcelona, equipo con el que levantó la Champions League teniendo jugadores icónicos como Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

Ante este nuevo fracaso en Champions League, las redes sociales se burlaron con memes del DT español y de su equipo, pues eran los favoritos para llevarse el trofeo.

