"Era un genio musical, único y generoso": José Miguel González, vocalista de Mocedades

El vocalista de la agrupación española Mocedades, recordó al 'maestro' Armando Manzanero, como un hombre generoso y un genio musical. La agrupación compartió escenarios con el artista en 2018, en un recorrido que pasó por países como Chile, Colombia y México.



En dialogo con La Hora del Regreso, el cantante describió que su cercana relación con el compositor llegó a un grado de afecto profundo, cuando el mismo Manzanero le afirmó “eres como un hijo para mí”.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Sobre la organización para la realización de los conciertos, González aseguró que el cantautor mexicano estuvo siempre dispuesto a trabajar en la colaboración:



“Si tú me dices ven lo dejo todo. Si Mocedades me dice ven, estoy listo", me dijo el maestro cuando le propuse que trabajáramos juntos".



“Cada concierto eran gotitas de oxígeno, esas mismas que le faltaron al maestro para que viviera", aseguró el vocalista sobre el sentimiento que le generó el conocer la muerte del compositor.