"¿Eres gay?": Jhonny Rivera le contestó a seguidor sobre su orientación sexual

Aunque el artista risaraldense ha hecho partícipe de su familia y sus emprendimientos a sus seguidores, se ha caracterizada por ser muy reservado en cuanto a sus relaciones amorosas se refiere y mantenerse alejado de los escándalos en este ámbito, a diferencia de su hijo Andy Rivera.

Recientemente en medio de la dinámica de 'Preguntas y respuestas' en Instagram, contestó varios interrogantes de sus seguidores. A través de sus historias en su perfil, uno de los cibernautas se atrevió a cuestionarlo sobre su orientación sexual, preguntándole directamente si era homosexual.

Lea aquí: “¿Tú eres ma…?”: reencuentro del ‘Pibe’ Valderrama con el ‘Tino’ Asprilla

"No soy gay. Esta pregunta me la hacen muchísimo, y la verdad es que antes la invadía, pero como no respondía muchos aseguraban que sí. No tengo nada en contra de los gais, pero me encantan las mujeres", aclaró el cantante.

Además, en ese mismo espacio habló de sus fantasías sexuales, en la que aseguraba que deseaba "hacerlo parados sobre una hamaca, debe ser chévere".

También afirmó, tras la duda de un seguidor si le molestaba que las personas lo buscaran en sus conciertos, y hasta en su finca, para pedirle ayuda financiera, confirmó que sí.

Le puede interesar: Mariana Correa, hija de Natalia París, se estrena en la plataforma OnlyFans

"Honestamente sí, ¿cómo hace uno para ayudarle a todo el mundo que le pide plata? Ya uno donde llega siempre hay alguien contando una historia, y puede ser verdad, pero bueno", comentó.