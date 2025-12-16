Fiscalía evalúa si abre indagación por fiesta de Cancillería en la que bailó Carlos Ramón González

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que evaluará si abre una investigación por el escandaloso video revelado por W Radio, en el que se muestran imágenes exclusivas del prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, bailando en una fiesta promovida por la Cancillería. La Procuraduría ha tomado las primeras decisiones.

En la tarde de este martes, la jefe del ente acusador anunció que se analizará qué responsabilidad tendrían los funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua y la Cancillería en la polémica parranda vallenata.

“Me parece muy delicado, sobre todo porque él es una persona que está siendo buscada por nosotros; tiene una circular roja de Interpol. Sabemos que él tiene una condición de asilo en Nicaragua, pero la embajada es territorio nacional en el extranjero, y me parece que tengo que evaluar cuáles son las consecuencias de esos hechos que recién han sucedido, pero en principio me parece muy delicado (…)”.

#ATENCIÓN | La fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo que se evaluará si se abre una investigación por el polémico video de la parranda vallenata en la que participó el prófugo Carlos Ramón González, procesado por el escándalo de corrupción de la @UNGRD y revelado por W Radio.… pic.twitter.com/TVFmYjHiSz — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 16, 2025

Agregó que “tendríamos que mirar cómo es la situación de los miembros de la embajada que han participado en ello y si su conducta pudiera constituir un favorecimiento”.

Al mismo tiempo, dijo que el mensaje que deja este bochornoso episodio es negativo.

“Es un mensaje muy negativo, sobre todo porque estamos hablando de eso. Entendemos que hay un asilo que le otorgó el gobierno de Nicaragua, pero también entendemos que la sede de la Embajada de Colombia en Managua es territorio colombiano para todos los efectos jurídicos; entonces, vamos a revisar el asunto”.

