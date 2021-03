“Es guapísimo, pero no le alcanza para presidente”: Margarita Rosa sobre Sergio Fajardo

Margarita Rosa De Francisco, una de las presentadoras colombianas más reconocidas, volvió a generar polémica con sus mensajes en redes sociales, esta vez hablando sin tapujos de lo que piensa de Sergio Fajardo y su aspiración a la Presidencia de la República.

A través de su cuenta de Twitter, Margarita se deshizo en elogios hacia el político antioqueño, destacando que es “guapísimo” y una gran persona. Sin embargo, aseguró que con eso no le alcanza para ser mandatario de Colombia.

“Sergio Fajardo me parece un hombre guapísimo. Es mi tipo totalmente. Pero claro, no me alcanza para verlo como presidente”, es parte del mensaje de la presentadora en su red social.

Además, aseguró que Fajardo no tiene un discurso ordenado o ideas claras que aportarle a Colombia.

Sergio Fajardo me parece un hombre guapísimo. Es mi tipo totalmente. Además, tiene un trato muy agradable. Pero claro; no me alcanza para verlo como presidente. Hidroituango pesa moralmente y no veo propuestas concretas ni orden inteligente en su discurso para comunicarlas. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 7, 2021

Los comentarios de Margarita Rosa se dan en el inicio de la ‘carrera’ hacia la Presidencia; sectores políticos ya empezaron con sus alianzas y una de las que más llama la atención es la posible unión de fuerzas entre Gustavo Petro (Colombia Humana) y el Partido Verde.