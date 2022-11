¿Es posible mantener un estilo de vida saludable cuando se viaja a menudo por trabajo?

Para aquellos que viajan a menudo por motivos de trabajo, mantenerse fieles a una rutina saludable de alimentación o deporte puede resultar todo un desafío. Un nuevo estudio llevado a cabo por la agencia Carlson Wagonlit Travel revela que el 61 por ciento de los encuestados -individuos cuya carrera profesional les lleva de un punto a otro del globo terráqueo- no eran capaces de entrenar con la misma frecuencia cuando se encuentran lejos de casa, lo que en consecuencia acaba impactando de forma negativa en su salud, principalmente en sus patrones de sueño y en su dieta.



"A todo el mundo le encanta la buena comida y el buen vino, sobre todo si va acompañado de un poco de diversión, y viajar solo contribuye a aumentar ese deseo. Cuando únicamente tienes unas horas libres al día, tus 'anfitriones' quieren que experimentes la cultura, la gastronomía y que conozcas a la gente del lugar. Así que el ejercicio, el dormir lo necesario o el seguir una dieta sana es lo primero que dejamos de lado", asegura el informe.



El desafío de mantenerse fiel a las rutinas habituales no mejora en las escapadas por placer; y es que, pese a contar con unos horarios más flexibles en vacaciones, las 'tentaciones' son las mismas.



La solución que ofrece el mencionado análisis es elaborar un riguroso plan de cada jornada al que adherirse religiosamente nada más poner un pie en el lugar de destino. Quienes aun así no tengan la fuerza de voluntad necesaria para resistirse a las invitaciones de explorar los restaurantes y la vida nocturna de las ciudades a las que se trasladan por negocios, una opción muy útil sería recurrir a la selección especial de establecimientos hoteleros creada por Carlson Wagonlit Travel que fomentan una rutina alejada de excesos.



"En nuestro caso, tratamos de ofrecer opciones a nuestros clientes en función de sus preferencias, a través de hoteles cuyas instalaciones permitan entrenar, y en localizaciones que contribuyen a fomentar un estilo de vida saludable. La clave es saber que existen alternativas saludables y proveerlas a nuestros viajeros", apuntan desde la compañía.