Estamos orgullosos de representar a los latinos en la película de Bob Esponja: Lex Borrero

Neon 16, creado por Lex Borrero y Tany, se unieron con Paramount Animation y Nickelodeon para hacer el sountrack de la nueva película de Bob Esponja.

Este incluirá canciones con Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper, entre otros cantantes más.

El tema inaugural corre por cuenta de Tainy y J. Balvin con ‘Agua’, esta canción fue nuestro bebé y nuestro orgullo", expresó.

"Estamos orgullosos de representar a los latinos con esta canción”, resaltó Lex Borrero.

En cuanto a la experiencia trabajando para la banda sonora de películas, el producto aseguró, "fue una experiencia muy linda que nos ha enseñado mucho del mundo de las películas".

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, como se llama la película originalmente, estará disponible en Premium Video on Demand y CBS All Access, a principios de 2021.

