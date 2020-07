Nunca he tenido interés en ser una pancarta humana para una marca: Lido Pimienta

La cantante barranquillera, Lido Pimienta, es una artista de música experimental que algunas veces pueden llegan a confundir con “nueva cumbia o nuevo folclore”, pero asegura que estas raíces siempre la buscan.

La cantante, con raíces wayuu, últimamente está en el radar musical por ‘Miss Colombia’, álbum en donde expone sonidos de la tragicomedia de ser colombiano.

Pese a que su música lleva años en los escenarios del mundo, su reconocimiento en Colombia ha sido tardío, expresó que aunque "Colombia siempre ha tenido mucho cariño por mí, mucha gente me ha invitado y me han tenido presente”, su única crítica con sus connacionales es que “por ser colombiana y considerada como artista emergente -aunque llevo una carrera establecida-, te quieren invitar, pero no te quieren pagar".

"Es diferente como se protege la música y la autoría en un país como Canadá que si me hubiese quedado en Colombia", dijo.

De su vida, compartió que toda la vida ha escrito y “he cantado sobre estos temas porque es mi realidad. Canto sobre la mujer y el dolor de ser mujer (…) Siempre lo he visto alrededor mío y en muchos casos".

"Siento que estar en la música ha sido un accidente. Más que todo hago pinturas y le hago canciones a mis pinturas (...). Cuando estoy en un estado reflexivo, escribo canciones", agregó.

En cuanto a su reconocimiento afirmó que "nunca he tenido interés en ser una pancarta humana para una marca (…) No tengo ninguna agenda de volverme famosa".