Estas son las particulares condiciones laborales de los actores en Marvel

Para muchos actores llegar a trabajar en Marvel Studios puede significar el sueño de su vida, inclusio si tienen que realizar grandes sacrificios para llegar hasta allí. Según se ha logrado saber, a lo largo de los años las cláusulas que han tenido que firmar varios de ellos que han pasado por la saga, no son tan comunes como el de un contrato laboral.

Algunas de las medidas conocidas son las de investigar el pasado de los actores, conocer su historial medico, no está permitido trabajar en la competencia, así sea como personaje secundario, y leer el guion a solas y sin el teléfono móvil a la mano.

Por ejemplo, el actor Benedict Cumberbatch, quien participa en la nueva película de Dr. Strange, hace pocas semanas concedió una entrevista por la plataforma de Zoom, sin embargo, todo el tiempo mantuvo enfocada su cámara hacia el techo. Esto debido a que su contrato le impide mostrar su rostro antes de la promoción de la película. Así lo mostró el actor en sus redes sociales:

Benedict looked good during that zoom meeting 😍 I just know it.



He did the video while looking like Doctor Strange and it’s all embargoed, ofc. pic.twitter.com/4ax9mEkhT0