Estas son las producciones que le dicen adiós a Netflix en abril

La empresa más grande de entretenimiento que opera con millones de suscriptores a nivel mundial, cada cierto periodo de tiempo debe eliminar series y películas de su plataforma cuando llega el vencimiento del contrato que le permite tener esas producciones en su catálogo.

Una de las razones por las que Netflix debe retirar series, películas o documentales de la plataforma está relacionado con temas legales ya que algunas producciones tienen un tiempo de vencimiento y si no se renueva el contrato, se debe dar de baja al contenido de forma inmediata.

En esta ocasión 44 producciones ya no están disponibles en la plataforma de streaming a partir del primero de abril, entre los títulos que se despidieron de Netflix están "Miss Simpatía" y algunas películas de la saga de "Rápido y furioso".

Estos son algunos de los títulos que ya no están en el catálogo de producciones:

1. The Dictator

2. Journey 2: The Mysterious Island

3. Battle: Los Angeles

4. The Search for Life in Space

5. Rápidos y furiosos 7

6. 2 Fast 2 Furious

7. The Spy who fell to Earth

8. A Man called God

9. Acts of Violence

10. Pasante de moda

11. Sinister Circle

12. Jeremy Scott: The People’s Designer

13. Born to Be Free

14. Operation Odessa

16. Cain and Abel

17. I am Maris

19. JingleKids

21. The Condemned 2

22. Socha Na Ta

23. The Aerial

