Estos son los autos de lujo que colecciona la cantante Demi Lovato

A continuación, te presentamos algunos de los autos más lujosos de la nominada al Grammy.

Jaguar F-TYPE: Demi Lovato tiene dos de estos automóviles, el segundo lo consiguió luego de asociarse con Jaguar para una campaña.

Ferrari 458 Italia: considerado uno de los mejores autos deportivos con un motor V8 de 4,5 litros y 570 CV de potencia.

Honda Civic: Lovato obtuvo este coche después de haber apoyado la campaña denominada Future Now de Honda Civic.

.@Honda Thanks so much for the new Honda Civic! Can’t wait to drive around in it. Missing #HondaCivicTour w/ @nickjonas already pic.twitter.com/wkt3iwqglS