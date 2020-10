Famosa youtuber enviará fotos desnuda a quienes voten por Biden en Estados Unidos

La youtuber y también modelo estadounidense Tana Mongeau sorprendió las redes sociales con un anuncio en el que propone enviar fotos desnuda a cambio de que voten por el candidato demócrata Joe Biden en las próximas elecciones de Estados Unidos.

Mongeau hizo el anuncio con una fotografía de su cuerpo y con la cara del exvicepresidente en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Tiempo después de haber hecho la publicación, la joven de 22 años perdió la verificación en su canal de Youtube, la cual cuenta con más de cinco millones de seguidores.

Además, la modelo subió un video en donde expresó que: “recibí más de 10.000 mensajes de personas diciéndome que votarán por Biden. Es de las mejores cosas que pueden hacer, pero no necesitan verme desnuda para ir a votar. Voten porque quieren ver un cambio en este país igual que yo”.

Mongeau actualmente cuenta con 5.4 millones de seguidores en Instagram.

UPDATE: Tana Mongeau says she got thousands of messages on OnlyFans after offering nudes in exchange for proof of vote for Biden. Tana says people “willingly voted for Biden.” According to Cornell University, making any offer to exchange something for vote is an electoral crime. pic.twitter.com/h7UptbafKE