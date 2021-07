"Fui muy cansona y fastidiosa": Carla Giraldo sobre su relación con Liss Pereira

Cada nuevo episodio de MasterChef Celebrity ha dejado en evidencia la mala relación que existe entre ambas artistas, y todo por cuenta de una denuncia que hizo Carla Giraldo al asegurar que, aparentemente, fue testigo directa de la trampa que realizó Liss Pereira en medio de una prueba.

Uno de los episodios de mayor tensión entre ambas se registró luego que Giraldo se refiriera de forma despectiva a Pereira, asegurando que si los valores que quería enseñarle a su hijo eran los de la trampa y la mentira. Ante las acusaciones de la recordada 'Lolita', la humorista afirmó que si se merecía un premio "sería por no darle un puño en esa jeta".

Luego de esta polémica, Giraldo aseguró en un live de Instagram en el que estuvo acompañada por Catalina Maya y Marbelle, que se había arrepentido de su mal comportamiento contra la locutora.

“Con Liss fui muy cansona y fastidiosa en algún momento. Por eso le escribí una carta desde mi corazón, desde el amor, pidiéndole disculpas, unas disculpas que no fueron aceptadas. La entiendo. No le puedo pedir disculpas toda la vida. Se las pedí cuando lo sentí, cuando sentí que actué mal. Ella no me las quiso aceptar, no me quiso contestar. Yo nunca le caí bien. La entiendo”, expresó Giraldo.

Así mismo, aseguró que lamentaba las palabras en las que mencionó al hijo de Pereira y Ricardo Quevedo:

“Sí me parece la cagada mencionar a los hijos de Liss. Pido disculpas por haberme metido con su hijo, si así lo sintió. Yo no lo vi así”, agregó.

Pero en referencia a su mala convivencia, aprovechó el espacio para lanzar una pulla e invitar a la comediante que revelara la razón de su pelea:

“Con ella tuve el problema que tuve y ella sabe por qué lo tuve. Ella se ve muy honesta en el programa y me gustaría que dijera por qué se rompió nuestra relación”, concluyó.