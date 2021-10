Gente de zona presenta su nuevo éxito “Háblame de Miami”

Gente de zona presentó en W Fin de Semana su nuevo éxito “Háblame de Miami” con la producción de Maffio.

Randy manifestó que “es una canción excelente que nos llega a través de un compositor muy bueno. Me mandó un día la canción y me dijo que sentía que era para Gente de Zona; desde que la oí me encantó y se la mandé a Alexander para que me dijera qué creía. Y quién más para que la produjera Maffio”.

Indicó que “Miami está catalogada como la segunda Cuba, entonces es lo más cercano e interesante para nosotros los cubanos. Esta gran dictadura que hemos vivido estos últimos años, ha hecho que Miami sea nuestra casa”.

Dijo que la combinación de géneros “se debe a la hermandad de géneros porque siempre he dicho que Cuba y República Dominicana son lo mismo, son di frentes islas, pero tenemos los mismos gustos […] qué mejor que hacerlo con merengue porque, así como digo, el merengue no estaba muerto, estaba de parranda”.

Le puede interesar:

Por su parte, Alexander explicó que “nosotros casi todos los videos que hemos realizado reflejamos la realidad cubana, pero en estos momentos estamos alineados, lo que verdaderamente somos con el condimento que es, y por eso es que esta canción trae la realidad de Miami”.