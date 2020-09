‘Harmonie’, película por la que Juana Jiménez recibió premio en el New York Movie Awards

Juana Jiménez, quien recibió el premio de mejor directora en el Festival New York Movie Awards, pasó por La Hora del Regreso para hablar sobre su galardón y cómo hizo para obtenerlo.

“Estoy muy contenta por este premio y esta semana he estado con una sonrisa de oreja a oreja. No ha sido fácil porque no todo llovió del cielo, mucho trabajo y mucho trasnocho”, dijo.

Asimismo, Jiménez habló sobre su película ‘Harmonie’, obra con la que logró ganar el premio.

“Está basada en una historia real de una chica transgénero que presenta espectáculos de cabaré en Viena y quien ha tenido dos intentos de homicidio en Austria y en Colombia. De niña, también sufrió de violencia sexual, pero actualmente es una chica fuerte”, narró.

“Yo la defino como el ave fénix que surge de las cenizas”, agregó.

Por otro lado, aseguró que “el cine nos cuenta las realidades y también historias sobre las mujeres”, haciendo referencia al precedente que está generando con su película.