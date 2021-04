Hija de Natalia París se cansó de quienes la juzgan de ser grosera con su mamá

La joven influencer compartió hace unos días una historia en la que se le veía con su mamá, donde París imitaba la forma en que su hija se expresaba, a lo que Correa le respondió entre risas: "Tan boba".

Esta grabación le valió a un grupo de personas para atacarla por medio de mensajes internos por ser descortés con su mamá y cuestionar el porqué no comparte de forma más seguida contenido con ella en sus redes sociales.

Ante la negativa, la joven de 19 años respondió muy molesta a los señalamientos y tajantemente le dijo a quienes la critican que: "Me tiene mamada que todo el mundo me escribe que por qué soy tan grosera con mi mamá, que pereza", relató la modelo por medio de sus historias de Instagram.

Pese a lo que algunos podrían imaginar sobre la forma en que se lleva con Natalia París, Correa fue enfática en asegurar que "tiene a la mejor mamá del universo" y que lo que se vio en el video que compartió en días pasados, hace parte de la dinámica que tienen entre ambas, que comentó que es bastante divertida y relajada.

“Primero que por qué no subo nada con ella y cuando subo así como somos nosotras molestando, entonces ahí me dicen grosera y me dicen que por qué solo publico eso, que pereza”, manifestó.