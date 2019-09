"Hipócritas" las fuertes críticas del padre de Meghan Markle a los duques de Sussex

Según varios medios británicos, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, tomó la decisión de cortar toda relación con su padre, por lo que aparentemente no le permitirá conocer a su nieto Archie Harrison. De acuerdo con los informes, la esposa del príncipe Harry, permanecerá alejada de su padre, "para protegerse a sí misma, a su esposo y a su hijo".

Durante una entrevista con el Daily Mail, Thomas Markle, aseguró que esperaba conocer al bebé Archie o al menos recibir una foto del pequeño para ponerla junto a una de Meghan, sin embargo, no ha sucedido y es probable que no suceda.

Markle afirmó al diario que "estoy harto de las mentiras. Estoy harto de ser despreciado y excluido de sus vidas. Siempre mantuve mis responsabilidades como padre. Los comentarios de Meghan sobre pagar la universidad son ofensivos para mí".

"Siento lástima por ellos de alguna manera. No se puede decir una cosa y hacer otra", dijo. "Todo el mundo dice lo maravillosos que son, pero no son maravillosos para su propia familia. Eso es hipócrita. No puedes mostrarte caritativo y unir a las personas y luego evitar a tu propio padre y a toda tu familia. Su trato hacia mí ha dejado mucho que desear" añadió.

Es pertinente recordar que el príncipe Harry y Meghan Markle se alejaron del padre de la duquesa por unas imágenes que el hombre vendió a los paparazzis días antes de la boda real. Sobre este tema, Thomas afirmó que "Fue un gran error. Quería disculparme públicamente con la familia real, pero Meghan y Harry me dijeron que no lo hiciera".