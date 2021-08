Jane Marczewski anuncia que por su lucha contra el cáncer no seguirá en AGT

La cantante y compositora estadounidense Jane Marczewski, una de las revelaciones de programa America's Got Talent, anunció con un emotivo mensaje en redes sociales que no seguirá en la temporada de AGT.

Esta decisión la tomó luego de revelar que su salud ha empeorado por la lucha contra el cáncer y eso exige toda su energía y atención.

“Me entristece anunciar que no podré seguir adelante en esta temporada de AGT. La vida no siempre da un respiro a quienes la merecen, pero eso ya lo sabíamos”, escribió.

Además, les agradeció a sus seguidores el apoyo incondicional que le han brindado, pero aseguró que ella está planeando su futuro, no su legado.

“Estoy planeando mi futuro, no mi legado. Bastante golpeada, pero todavía tengo sueños”, agregó.

El mensaje de la artista viene acompañado con una imagen en blanco y negro en donde aparece ella con la cabeza rapada y en su cama.

Cabe recordar que Marczewski, conocida en el mundo de la música como Nightbirde, fue elogiada por todos los jurados de AGT en su presentación, por lo que decidieron que clasificara directamente al escuchar su voz y ver sus cualidades.