Jean Carlos Centeno denunció que le robaron sus documentos en España

El artista vallenato Jean Carlos Centeno compartió en sus redes sociales una denuncia del robo del que fue víctima. Mientras estaba de viaje en España le terminaron quitando sus documentos de identificación y otros elementos de valor.

Según lo que compartió en su cuenta oficial de Instagram, estaba en un hotel en Madrid y hasta reveló el nombre del establecimiento en el que ocurrió el hecho. El cantante aseguró que estaba a punto de salir a Málaga cuando esperaba un transporte.

Sin embargo, en un momento de descuido desapareció el bolso en el que tenía su cédula, pasaporte, el pase de conducción tarjeta débito y crédito. Incluso contó que en su pasaporte tiene la visa americana de trabajo y es una de sus mayores preocupaciones.

“Llegaron dos bellezas al mismo tiempo que llegó el señor de la furgoneta. Colocamos las maletas juntas para no perder ubicación de nuestras pertenecías y aún así me robaron el bolso donde tenía todos mis documentos. Solo fue descuido de segundos tal y como se ve en el video que amablemente el gerente del hotel me permitió observar para confirmar el hurto”, fue parte del relato de Jean Carlos Centeno.

El artista también contó que algunas pertenencias como un iPhone, dinero en efectivo, ropa y joyas estaban en el bolso que terminó perdiéndose en Madrid.

Jean Carlos Centeno pidió ayuda a sus seguidores con cualquier pista que se pueda saber del robo y hasta ofreció una recompensa.