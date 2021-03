Jennifer López y Álex Rodríguez desmienten que se hayan separado

La artista Jennifer López y el expelotero Álex Rodríguez desmintieron hoy en un comunicado distribuido a la CNN que se hayan separado o que hayan roto su compromiso y aseguraron que están "solucionando algunas cosas" en su relación.



"Todas las informaciones (de los medios) son imprecisas. Estamos solucionando algunas cosas", indicó la pareja en un comunicado a CNN, después de que este viernes fuentes cercanas a Álex Rodríguez aseguraran que la pareja había roto su relación de cuatro años, dos de ellos comprometidos.



Según un portavoz de la pareja, el compromiso no se ha roto y se mantienen los planes de boda para el que sería el cuarto matrimonio de 'JLo', que se divorció en 2014 del cantante Marc Anthony, y el segundo de Rodríguez, también conocido como "A-Rod".



Según la CNN, la pareja se vio sorprendida por las informaciones de su ruptura que aparecieron primero en el diario sensacionalista neoyorquino The New York Post el viernes.



En contexto: Estas serían las razones que llevaron a la separación de Jennifer López y Álex Rodríguez



Según ese diario, el desencadenante de las desavenencias en la pareja fueron unas videollamadas de Rodríguez con Madison LeCroy, una de las protagonistas del "reality" estadounidense "Southern Charm".



Los rumores se alimentaron en las redes sociales, después de que Rodríguez, de 45 años, publicara una solitaria foto en Instagram sobre su yate, con los rascacielos de Miami de fondo.



Por su parte, JLo, de 51 años, publicó una serie de clips de sus pasadas apariciones en distintos programas televisivos, bajo el mensaje "Encuentren una buena razón para sonreír hoy... Envío amor a todo el mundo", mientras que esta semana también compartió una foto sin compañía, tumbada sobre una cama durante un descanso del rodaje.



La pareja, que ha tenido que posponer su boda debido a la pandemia, suele airear su unión en redes sociales y eventos públicos, el último en la inauguración del presidente Joe Biden en Washington.