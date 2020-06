Jon Bon Jovi nos dijo que ‘Love of a Lifetime’ arruinaría nuestra carrera: 'C.J.' Snare

Firehouse, banda conformada en Charlotte, Carolina del Norte, en 1989 fue aceptada rápidamente y ganó muy buena reputación internacional en 1990. Está formada por ‘C. J.’ Snare (voz, teclados), Bill Leverty (guitarra), Michael Foster (batería), y Allen McKenzie (bajo).

Gracias a canciones como ‘Love of a Lifetime’ o ‘When I Look Into Your Eyes’ fueron nominados junto a Nirvana y Alice in chains a los premios American Music Award en 1991. El cantante, ’C.J.’ Snare recordó que, “Bon Jovi nos dijo que sacáramos la canción ‘Love of a Lifetime’ del disco y este tuvo mucho éxito (…). La inspiración para ‘When I Look Into Your Eyes’ llegó un día a las 5:00 am, desperté y ya tenía todo en la cabeza".

Además, Firehouse está celebrando 30 años en la industria de la música, Snare se refirió a esta celebración que se vio detenida por la pandemia, “en septiembre 11 sacamos muestro primer disco. Teníamos muchos shows planeados y el último que estábamos haciendo en Minnesota fue cancelado por el gobernador”.

“Tuvimos que reprogramar los conciertos para otoño invierno de este año, pero además tenemos muchas cosas para el 2021”, compartió.

Por otro lado, habló de los países a los que ha llegado la música de la banda de Hard Rock y el cariño que han recibido a nivel internacional, “estuvimos en Argentina, Brasil, hemos estado en varios lugares de Indonesia y vamos a estar en Japón en septiembre. La COVID-19 apesta, no podemos esperar para estar de regreso en los escenarios”.

Para finalizar, se refirió al tema del cabello largo, el cuero, las motos y todo aquello que caracteriza a su música. "Todas las mujeres del mundo nos preguntan por el cabello largo, por qué tenemos mejor pelo que ellas. En los 80, el pelo estaba muy asociado a la música. De hecho el baterista y el bajista de a banda aun lo tienen largo”.

