Juan Carlos Coronel lanza una canción en homenaje al inolvidable Joe Arroyo

En diálogo con La Hora del Regreso, el cantante y compositor reveló que este trabajo está inspirado en el gran legado musical del Joe Arroyo, pero a diferencia de otros artistas, él ha decidido respetar su obra y en lugar de presentar un 'cover' le ha apostado a una canción inédita.

"En esta nunca lo mencionamos, pero armamos un rompecabezas para resaltar todo ese 'joeson', ese ritmo de música tropical tan claro en él en este trabajo", explicó Coronel.

Este 26 de julio, hace 10 años, Álvaro José Arroyo González, más conocido como Joe Arroyo, se despidió de este mundo terrenal y dejó a miles de fanáticos con un sentimiento de orfandad musical, pero su inolvidable 'joeson' sigue intacto en la memoria de miles de seguidores y artistas que siguen rindiendo tributo a su trayectoria.

"Parece que hubiera sido ayer que el Joe nos abandonara en cuerpo, pero su música y su legado nos acompaña todavía. Me he aferrado al legado del Joe, que siento que no se debe tocar, y he decidido escribir una canción inspirada en él", comentó Coronel.

Este sencillo fue compuesto por Martín Madera, y en ella se incluyen influencias que de inmediato recuerdan los más conocidos éxitos del Joe.

Además, habló sobre su inclusión musical en la nueva apuesta de Disney, 'Encanto': "En mi caso recuerdo que salí etiquetado en ese 'teaser' de la película donde escogían mi canción para hacer parte de este caballito de pelea que hizo Disney para exaltar nuestra cultura. Estoy muy feliz y agradecido con la vida", dijo.