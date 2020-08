Julio Sánchez Cristo DJ: Un especial musical dedicado a 'María'

Maria Maria - Santana

María - Café Tacuba

Maria - Blondie

María - Ricky Martin

María Teresa y Danilo - Hansel Y Raul

María Canela - Cesar Mora

María de los guardias - Helenita Vargas

María bonita - Agustín Lara

María Teresa - Los 50 de Joselito

Ana María - Cabas

María mola - Antonio Flores

Ave María - David Bisbal

SEGUNDA HORA

María - La Oreja de Van Gogh, Natalia Lafourcade

Bem Bem María - Gipsy Kings

María Cristina - Eliades Ochoa, Cuarteto Patria

María Elena - Los Indios Tabajaras

Señora María Rosa - Garzón y Collazos

Ave María Lola - La Sonora Matancera

La media Maria - Las Chicas del Can

María se fue - Oro Sólido

María la portuguesa - Carlos Cano

Carta a María - José Luis Perales

María de todas las Marías - Juan Gabriel

María María - Pedrito Fernández

Maria - Modern Talking

Maria (You were only one) - Michael Jackson

TERCERA HORA

No tengas miedo María - Vicente Fernández

Pintate los labios María - Eliades Ochoa

Yo te amo Maria - Roy Orbison

(I´ll never) Maria Magdalena - Sandra

María Dolores - María Dolores Pradera, Los Sabandeños

María Belén - Lola Flores

María Teresa - Carlos Vives

María - Diomedes Diaz

María Luisa - Ismael Miranda

Ave María morena - Johnny Pacheco

Maria Elena - Nat King Cole

Diana María - Lucho Bermúdez

Ave Maria - Franz Schubert

Maria - West Side Story