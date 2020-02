Justin Bieber grabó video de ‘La Bomba’ con J Balvin

El artista canadiense Justin Bieber grabó este viernes, 28 de febrero, en la ciudad estadounidense de Miami con el colombiano J Balvin el video de ‘La Bomba’, colaboración con un artista de música urbana en español después de ‘Despacito’.

Según se pudo ver en las redes sociales, Bieber y Balvin pasaron el día recorriendo las calles de la ciudad, mientras que la noche anterior participaron en un partido de basquetbol amateur con otros artistas y productores, entre los que se encontraban los hermanos venezolanos Mau y Ricky Montaner.

Bieber había anunciado que sacaría una canción llamada ‘La Bomba’ durante el tercer capítulo de su docuserie en YouTube, pero no dijo en ningún momento que se trataba de una colaboración o que sería un trabajo con el artista colombiano.

Esta no es la primera vez que el cantante de ‘Sorry’ trabaja con Balvin.

Justamente, ambos unieron sus voces en el remix de esa canción y la cantaron juntos durante la edición de 2016 del festival de música latina Calibash en Los Ángeles (EE.UU.) en 2016.

Además, los dos tienen el mismo mánager, el polémico ejecutivo Scooter Braun.

Analistas musicales han calificado de "interesante" el hecho de que ‘La Bomba’ no es parte de ninguno de los dos discos de 2020 de los dos artistas.

