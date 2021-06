Karl Troller se inspira en la leyenda Muisca y presenta su primer libro infantil

El reconocido locutor, publicista y músico, que ha hecho carrera en el país escribiendo y cantando sobre la realidad de Colombia con humor político, se lanza a la Laguna de Guatavita y presenta el primero de una serie de libros infantiles inspirados en la leyenda muisca, para animar a niños entre 5 y 9 años a aprender desde otra perspectiva esta historia.

La iniciativa nació gracias a sus hijos, quienes son amantes de la lectura y motivaron a su padre a buscar otras inspiraciones para seguir llevando los libros innovadores a su casa para la hora de dormir.

"Un día me encontré con estas figuras procolombinas y me di cuenta que no habían sido explotadas en la literatura infantil, pese a que cuentan con características llamativas. Es por eso que junto a Ángela Peláez, quien es la diseñadora e ilustradora, nos decantamos por realizar nuestra obra en conjunto, dirigida a los niños", explicó en La Hora del Regreso.

Esta historia cuenta los primeros pasos de los seres de oro que vivían adorando a los astros, hasta que su Chamán soñó con hombres de grandes dimensiones, montados sobre animales desconocidos en sus tierras y que llegaron para apoderarse del territorio buscando ser reconocidos y apropiarse de ellos.

La publicación independiente está disponible en Librería Nacional, Lerner, Tornamesa, Tango Discos y Libros, Materile, Libélula, Exlibris, entre otras. Su autor también confirmó sus deseos de incursionar también en los formatos digitales.