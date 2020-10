La dura rutina de ejercicios de Valerie Domínguez para mantener su figura escultural

View this post on Instagram

Mucha gente tiene la concreción errónea que la única forma de quemar calorías es haciendo ejercicio, pero no! Realmente todo lo que haces implica una quema de calorías. Y acá les muestro. A QUEMAR ! De paso, los invito a participar en el #WatchParaTodos #Challenge para que se puedan ganar premios de productos Huawei. 👇🏻👇🏻Así es la cosa👇🏻👇🏻 1. Compra tu HUAWEI Watch Fit 2. Haz ejercicio y comparte una foto en tu perfil de Instagram mostrando desde tu HUAWEI Watch Fit cuantas calorías quemaste, etiqueta a @huaweimobileco 3. Sigue a @huaweimobileco y usa #WatchParaTodos #HuaweiWatchFit en tu publicación. 4. Etiqueta 5 amigos en tu publicación. 5. Dale like a este post. Es muy fácil, tendremos 5 ganadores principales y hasta 210 premios adicionales. Las publicaciones con más interacciones serán los ganadores de: Primer lugar: Huawei Y8P + Freebuds 3i Segundo lugar: Huawei Y5P Tercer, cuarto y quinto lugar: Freebuds 3i Del 6 hasta el 215 lugar se lleva un cupón de descuento de $200.000 por compras por encima de $600.000 en HUAWEI Store. Este concurso inicia el 18 de octubre de 2020 y finaliza el 24 de octubre. Anunciaremos a los ganadores en el perfil oficial en Instagram de @huaweimobileco a partir del 26 de octubre de 2020 a través de historias. Recuerda tener tu perfil público para participar. #PatrocinadoPor @huaweimobileco #HuaweiWatchFit Esta actividad no es creada ni tiene relación con Instagram Inc.