La fuerte confesión de Justin Bieber sobre su vida llena de excesos

Justin Bieber ha acudido en las últimas horas a sus redes sociales para entonar un "mea culpa" no exento de confesiones sobre el consumo de drogas, los errores cometidos o la permanente sensación de insatisfacción pese a todo el éxito amasado: "A veces llegas al punto de no querer vivir más", escribió.

Así consta en la larga reflexión en Instagram en la que la mediática estrella musical canadiense habló sobre cómo llegó a sentirse "superado" por "el pasado, el oficio, las responsabilidades, las emociones, la familia, las finanzas y las relaciones".

Bieber publicó el mensaje junto a las palabras "Espero que encuentren el tiempo para leer esto. Viene del fondo de mi corazón" y se cuestionó haber sido famoso tan joven, “ las estadísticas de niños estrella y el resultado de sus vidas? Hay una presión brutal sobre un niño cuyo cerebro, emociones y lóbulo frontal (el que ayuda en la toma de decisiones) no están del todo desarrollados todavía”.

Además, afirmó que debido a la presión de la fama y lo joven que era, “empecé a consumir drogas muy fuertes a los 19 y abusé en todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me volví distante a todos los que me amaban y me estaba escondiendo detrás de un caparazón”.

Finalmente, Bieber aseguró que está pasando la mejor temporada en su matrimonio y que gracias a eso ha aprendido mucho sobre la paciencia, la confianza, la amabilidad y la humildad.