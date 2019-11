La historia de Gatúbela, una heroína de la vida real

Un video que dejó registrado el momento exacto en donde una gata salvó la vida de un bebé que se iba a caer por las escaleras, se volvió viral en las redes sociales. Para esto, Santiago, un niño de 6 años y quien es el dueño del animal junto con su madre Diana Lorena Álvarez, hablaron en La W sobre lo que pasó en ese momento.

Durante la entrevista, Santiago contó que la gata fue un regalo de una amiga de su mamá cuando tenía 4 meses: “Yo le puse Gatúbela porque sabía que iba a ser muy veloz para salvar a mi hermanito. Mi hermanito estaba durmiendo, se despertó e hizo una escalera con los juguetes, ahí llegó al sofá y después se iba a dirigir a las escaleras y es cuando Gatúbela salva a mi hermanito”.

Diana Álvarez, madre de los menores, comentó que: “Yo llegué temprano y el bebé estaba durmiendo, cuando subí a verlo me di cuenta que estaba fuera del corral, así que me interesé en ver las cámaras para saber cómo se había salido del corral y ahí me di cuenta del acto heroico de la gata”.

En cuanto a la viralidad que tuvo el video, Álvarez dijo que: “Yo decidí publicar el video con una fundación de gatos y al siguiente día tenía 13 mil reproducciones y 24 mil personas lo habían compartido. Quise publicarlo en un medio nacional, pero no hubo interacción. Sin embargo, en varios países me han pedido el video”.

Por otro lado, Álvarez se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales por tener esta mascota, “Yo pienso que en ese caso los peligrosos somos los humanos, ellos son como un hijo. Yo siento que la interacción con los animales es muy importante, ellos dan sensibilidad a los niños de cuidar a los animales y a la naturaleza”.