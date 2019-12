La historia de la famosa canción ‘Con mi botellita de ron’

En diálogo con La Hora del Regreso, la cantante Tania Salazar Rodríguez, más conocida como “Tania de Venezuela”, habló sobre la reconocida canción navideña ‘Con mi botella de ron’: “Es una canción que fue un relleno para un disco, me faltaba una canción para completar un LP y no me imaginaba que se convirtiera en un éxito”.

Sobre cuál es su canción favorita para la navidad, la artista dijo que están: ‘Por tu recuerdo’, ‘Campesino de mi tierra’ y ‘Enamorada’.

Para finalizar, la artista mencionó lo que viene para su carrera.