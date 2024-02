La historia del hombre que asegura haber perdido su virginidad con una extraterrestre

El artista, reconocido por sus cuadros de alienígenas, afirmó que a la edad de 9 años vio por primera vez a “una mujer fuera de mi casa, sin embargo cuando le conté a mi madre, ella no me creyó”. Después de varios encuentros y de contarle a la extraterrestre que se presentó como “Media Luna” que sus padres no le creían de su existencia, esta le solicitó que “no les contará más de sus encuentros”.

El hombre contó que a la edad de 17 años perdió la virginidad con “Media Luna”, después de un encuentro en el bosque, según él, el placer que sintió con la extraterrestre nunca lo experimentó con una mujer ser humano.

“No sé cómo responder, he estado con mujeres seres humanos, ha sido muy placentero, pero cuando tuve relaciones con “Media Luna” me dio parálisis en todo el cuerpo y alcance el clímax”. Sin embargo, Huggins, que no hacía nada durante el encuentro, aseguró que “nunca me sentí abusado, lo disfrutaba. Siempre me alistaba antes de que “Media Luna” llegara y me preparaba para tener relaciones sexuales con ella”.

Para David Huggins no es importante que no le crean sobre su encuentro con la alienígena, porque existen varias personas como él que han experimentado lo mismo. “No me da vergüenza hablar de este tema y tampoco espero que me crean, igual estoy en un grupo de personas que han tenido contacto con los extraterrestres y relaciones sexuales con ellos”.