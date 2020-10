La imitación de Shakira que hizo una cantante de K-pop que conmovió a la artista

La cantante Rosé, quién hace parte de Blackpink, ha sido la sensación de las redes tras cantar un fragmento de 'Waka Waka' de Shakira.

El video que se viralizó en redes , aparece Rosé uniformada de estudiante de colegio y de fondo un salón de clases.

Este video llegó a manos de Shakira, quien no dudó en compartir el video en su cuenta de Instagram, emocionó a los seguidores del K-Pop. "Me encantó verte hacer eso. Muy bonita. Gracias Rosé. Me encanta tu cabello", escribió la colombiana.

Con esto, los aficionados de Blackpink, Rosé y K-pop aprovecharon para pedir una colaboración entre la barranquillera y la agrupación.