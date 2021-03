La imperdible reflexión de Andrea Valdiri sobre ser madre soltera por segunda vez

La reconocida bailarina e instagramer Andrea Valdiri realizó un video en vivo en el que respondió a las preguntas de sus seguidores en redes sociales.

Ante la pregunta de una persona sobre su segundo embarazo, la mujer hizo una profunda reflexión al ser madre soltera por segunda vez, pero también le hizo un llamado a los hombres que le huyen a las responsabilidades.

“En situación siento que fue igual al primero porque no tuve a la persona al lado. Hay algunos hombres a los que no les gusta la responsabilidad. Esto me dejó muchas enseñanzas, pero creo que la mejor universidad es la de la calle”, afirmó.

“Vamos para delante porque a mí cuando me salen situaciones así parece que tuviera un volador. Tengo ganas de comerme el mundo y de trabajar por mis hijas. Soy una madre totalmente feliz y quiero tener cinco hijos”, agregó.

Asimismo, negó rotundamente la posibilidad de volver con su expareja Lowe León y así conformar una familia.

“No, yo siento que no. Uno ya quemó esa situación, ya pasó el tiempo y miraste otras cosas”, dijo.