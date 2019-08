La inesperada respuesta de Sofía Vergara a usuario que insultó a su hijo en redes

Hace pocos días, el hijo de Sofía Vergara, Manolo González publicó una imagen en su cuenta de Instagram para recordar uno de los momentos más representativos de su infancia. En la fotografía aparece con una camiseta escolar blanca en la que se denota el centro educativo en donde se formó: “Play and learn”.

La frase que acompañaba la fotografía demuestra lo representativa que es para González ““The fist time I held a pen, big day”, que traduce al español “La primera vez que sostuve un bolígrafo, gran día”.

Y aunque el post contó con cientos de comentarios, hubo uno que captó la atención de su madre, el mensaje decía: “Oh, so we have actual photographic evidence of when you became a pen-dejo?, lo que traduce: “Oh, ¿entonces tenemos una evidencia fotográfica actual cuando te convertiste en un pendejo?”.

Ante el comentario, Vergara respondió “Respete perra loca”.

La respuesta de la reconocida actriz ha generado cientos de risas ya que la cuenta del usuario es creada para la mascota de la familia González Vergara.