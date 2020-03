La leyenda del jazz colombiano, Plinio Córdoba

El baterista Plinio Córdoba habló en La W sobre su carrera musical y el camino que recorrió para convertirse en una de las más grandes figuras del jazz en Colombia. ´

El artista contó que no solo se quedó con el jazz, el bossa nova y la salsa. Córdoba relata que también tocaba bambuco, pasillo, porro y merecumbé.

Ahora la vida lo tiene con problemas, está pasando por dificultades por su salud y necesita que Coomeva le de los inhaladores y el concentrador de seis horas que necesita para poder vivir. “Si cojo un taxi y me quedo en un trancón hasta ahí llegué”.

Sobre la vida dijo en La W dos enseñanzas para no olvidar. Sobre la música explicó que es más importante el baterista que la misma batería, y sobre las personas dijo que con los mentirosos no le preocupa que le hayan mentido, sino que no podrá creerles de nuevo.

En la actualidad la Fundación Musical Plinio Córdoba enseña a los niños colombianos a ser futuros bateristas y en este momento se está escribiendo un libro sobre esta leyenda del jazz.

